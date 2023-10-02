МО России сообщило об ударе Су-25СМ и Ка-52 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

По данным Минобороны РФ, после поражения цели летчики совершают противоракетный маневр в сопровождении выпуска тепловых ловушек

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"При выполнении задач летчикам помогают передовые авианаводчики, которые выдают целеуказания для боевого применения авиационных средств поражения, а также визуально наблюдают за уничтожением цели противника. Экипажи штурмовиков и вертолетов группировки, пролетая на максимально низкой высоте не более 25 м и огибая рельеф местности, производят пуски 80-мм авиационных неуправляемых ракет, выполняя прием кабрирования", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, после поражения цели летчики совершают противоракетный маневр в сопровождении выпуска тепловых ловушек.

Штурмовик Су-25

Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Штатное вооружение - авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".