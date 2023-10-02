В Ростехе рассказали об особенностях новой версии бронежилета "Оберег"

Вторая версия бронежилета будет почти на 2 кг легче, но такой же прочной, сообщил гендиректор госкорпорации Павел Павленко

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Тульский завод "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в Ростех) разрабатывает более легкую версию бронежилета "Оберег", не уступающую по прочности базовой. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Павленко в проекте Ростеха "Наш краш", выпуск которого опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

"Сейчас в финальной стадии разработки находится вторая версия жилета несколько измененной конфигурации с другими плитами того же класса защиты Бр5. Но весом примерно 10, возможно, чуть менее килограммов. Что, конечно, однозначно позитивно будет воспринято бойцами, так как каждый килограмм, особенно на втором-третьем часу, когда его носишь, очень сильно сказывается на позвоночнике и на всем организме", - сообщил он.

Павленко отметил, что защитная способность нового бронежилета при этом не ухудшится.

Об испытаниях бронежилета

Как показали результаты испытаний, продемонстрированные в проекте "Наш краш", бронежилет "Оберег" превзошел по прочности аналоги китайского и американского производства.

Так, в бронежилет был совершен один выстрел с дистанции 15 м, в результате плита не получила сквозного отверстия. Подчеркивается, что "Оберег" рассчитан на попадание бронебойной пулей Б-32 размера 7,62х54 мм, тогда как размеры боеприпаса .338 LM составляют 8,6x70 мм.

При этом бронежилет китайского производства не выдержал испытания и получил сквозное отверстие, бронежилет американского производства до испытания не дошел, поскольку не выдержал стрельбу патроном 7,62х39 мм.

О запуске производства на "Октаве" бронежилетов "Оберег" сообщалось в апреле. Его вес составляет 11,7 кг, а нагрудная бронеплита обеспечивает класс защиты Бр5 и состоит из керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули, а также высокомолекулярного пластика. Боковые секции имеют класс защиты Бр1, по желанию заказчика могут быть заменены на защиту Бр3.

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, будут испытываться на прочность в ходе краш-тестов. В госкорпорации отмечают, что будут создавать экстремальные условия для проверки продукции.