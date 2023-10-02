Свыше 350 военных из ЛНР вернули из украинского плена с 2022 года

Уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова сообщила, что большинство военных подтверждают факт "нечеловеческого обращения" со стороны Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Свыше 350 военнослужащих из Луганской Народной Республики с начала специальной военной операции вернулись домой из украинского плена. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова.

"За 2022 год, с начала эскалации вооруженного конфликта в феврале 2022 года, из украинского плена возвращено 192 защитника Луганской Народной Республики. С начала текущего года вернули 169 военнослужащих", - сказала она.

Сердюкова сообщила, что большинство военных, вернувшихся из украинского плена, подтверждают факт "нечеловеческого обращения" со стороны Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. "В отношении наших военнослужащих применялись пытки, избиения, моральное и психологическое давление. Ребятам, которые получили пулевые и осколочные ранения, несвоевременно и халатно оказывалась медицинская помощь. Это послужило причиной дальнейших серьезных осложнений и ухудшений состояния здоровья", - рассказала она.

Омбудсмен отметила, что данные, полученные от освобожденных из плена военных республики, а также медицинские заключения "подтверждают факт нарушения со стороны политического руководства Украины норм международного гуманитарного права". "В частности, Женевской конвенции в части обращения с военнопленными и других международных актов универсального характера, запрещающих пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения", - подчеркнула она.