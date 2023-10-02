Балтфлот провел учения расчетов ракетных комплексов "Искандер-М" под Калининградом

"Искандер-М" "уничтожили" командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, с помощью учебных пусков крылатых и аэробаллистических ракет

КАЛИНИНГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Боевые расчеты ракетного корпуса Балтийского флота отработали уничтожение учебных целей, имитирующих критически важные объекты условного противника. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учения в Калининградской области расчеты ОТРК "Искандер-М" совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и "зараженным" участкам местности. В заданном районе ракетчики выполнили развертывание комплексов на неподготовленных позициях, осуществили перегрузку ракет на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин", - говорится в сообщении.

Расчеты комплексов "Искандер-М" "уничтожили" командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, с помощью учебных (электронных) пусков крылатых и аэробаллистических ракет, уточнила пресс-служба.

"Кроме того, ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки вероятного противника", - рассказали в пресс-релизе.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км .