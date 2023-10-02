2 октября, 12:59
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры уничтожения военных ВСУ в районе села Жеребянки на Запорожье

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве отметили, что точный сброс боеприпасов с беспилотников в окопы и укрытия заставил украинских военнослужащих бежать с позиций

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ в укрытиях на позициях в районе [села] Жеребянки Запорожской области. Огнем из стрелкового оружия и минометов российские военнослужащие уничтожают боевиков", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что точный сброс боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов в окопы и укрытия заставляет военнослужащих противника бежать с позиций. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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