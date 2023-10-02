МО РФ сообщило об обстреле российско-азербайджанского патруля в Карабахе

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Совместный российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Степанакерте (Ханкенди), пострадавших нет.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.