2 октября, 16:16,
обновлено 2 октября, 16:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило об обстреле российско-азербайджанского патруля в Карабахе

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Степанакерт (Ханкенди)
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Совместный российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Степанакерте (Ханкенди), пострадавших нет.

Читайте также
Более половины жителей Карабаха выехали в Армению. Ситуация в регионе

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. 

Теги:
АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация