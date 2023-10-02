2 октября, 16:18,
обновлено 2 октября, 16:23
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило, что вооруженные формирования Карабаха сдали около 14,4 млн боеприпасов

По данным ведомства, они также сдали 76 единиц бронетехники и 111 единиц средств противовоздушной обороны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 2 октября сдали 76 единиц бронетехники, 111 единиц средств противовоздушной обороны и около 14,4 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Более половины жителей Карабаха выехали в Армению. Ситуация в регионе

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Нагорного Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов", - говорится в сообщении. 

Теги:
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация