МО РФ сообщило, что вооруженные формирования Карабаха сдали около 14,4 млн боеприпасов

По данным ведомства, они также сдали 76 единиц бронетехники и 111 единиц средств противовоздушной обороны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 2 октября сдали 76 единиц бронетехники, 111 единиц средств противовоздушной обороны и около 14,4 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Нагорного Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов", - говорится в сообщении.