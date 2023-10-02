МО РФ: авиация коалиции США 10 раз за сутки создавала опасные ситуации в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки 10 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений четырьмя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - заявил Кулить.

По его словам, подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Алеппо.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.