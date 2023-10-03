Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага

Замгендиректора концерна "Кизлярский электромеханический завод" Магомед Ахматов рассказал, что с помощью этой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) разработал систему автоматизированного управления орудиями, которая программирует боеприпас на взрыв в оптимальной для поражения противника точке. Об этом ТАСС сообщил замгендиректора предприятия Магомед Ахматов.

По его словам, комплекс позволит поражать цели за преградами и уничтожать беспилотники - система рассчитывает точку подрыва так, чтобы взрыв создал максимально возможное облако осколков, поражающих цель. В комплекс входят оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия. При этом пушкой, оснащенной этой системой, можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала или кабеля.

"Система программирует снаряд на подрыв вблизи цели по данным целеуказания оптико-электронного блока либо от связки радиолокационной станции и разведывательного БПЛА, позволяя эффективно поражать цели за преградами. Например, живую силу в укрытиях. Сейчас как прототип проходит испытания модернизированная советская зенитная установка ЗУ-23М2, они должны завершиться до конца текущего года", - рассказал Ахматов.

Замгендиректора уточнил, что с помощью этой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения, в том числе калибров 30, 40 и 57 миллиметров.