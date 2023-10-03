Войска РФ сорвали семь атак ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества

Потери противника составили более 60 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Центр" сорвали семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии, а также штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества", - сказал Савчук.

По его словам, потери противника составили более 60 военнослужащих. "Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль пикап", - отметил Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены до 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Тактической авиационной группой нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики", - добавил он.

Также Савчук сообщил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики.