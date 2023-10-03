Российских миротворцев наградили знаками отличия за выполнение задач в Карабахе

Миротворческий контингент РФ обеспечивает безопасность движения гражданского автотранспорта с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Карабаха через Лачинский коридор, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российских миротворцев, выполняющих задачи в Нагорном Карабахе, наградили ведомственными наградами и знаками отличия Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Желаю вам успешного выполнения задач, поставленных нашим государством перед миротворческим контингентом - создать условия, чтобы люди вернулись в свои дома, на свои земли, жили в мире и согласии", - сказал во время награждения командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-майор Кирилл Кулаков.

Миротворцы продолжают осуществлять круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха и поддерживать непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом. Оно направлено на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, напомнили в Минобороны России.

Кроме того, уточнили в ведомстве, российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность движения гражданского автотранспорта с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Карабаха через Лачинский коридор.

На наблюдательные посты миротворцев завезен необходимый запас питьевой воды, медикаментов и горючего. Нуждающимся оказывается гуманитарная помощь.