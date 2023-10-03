3 октября, 06:29
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ под Урожайным

По словам советника главы региона Яна Гагина, силы РФ смогли улучшить позиции в районе населенного пункта

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Ян Гагин.

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"На Времевском выступе ночь прошла активно. Наши подразделения уничтожили два украинских опорника. Выжгли тосами и ударами артиллерии", - сказал Гагин.

Советник подчеркнул, что силы РФ смогли улучшить позиции в районе населенного пункта, существенно расширив зону контроля. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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