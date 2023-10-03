3 октября, 07:08
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили 120-мм миномет и позицию ВСУ на херсонском направлении

Как сообщили в оперативных службах, пятеро украинских военнослужащих погибли, трое ранены

ГЕНИЧЕСК, 3 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом и позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Днепровское. Потери ВСУ в живой силе: пять человек погибли, трое ранены. [Уничтожена] позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка. Потери ВСУ в живой силе: шесть человек погибли, двое ранены", - сказал он.

По его данным, в островной зоне уничтожена позиция украинской армии, на каховском направлении - место временной дислокации подразделения ВСУ, три машины выведены из строя, 15 украинских военных ликвидированы, еще восемь ранены. 

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