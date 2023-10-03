Рогов заявил об улучшении позиции российских сил на ореховском и времевском направлениях

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что "можно говорить о расширении подконтрольной территории и серой зоны"

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Российские подразделения ночью и утром продвинулись на несколько сотен метров на ореховском направлении в районе Работина и Вербового, а также на времевском направлении у населенного пункта Урожайное. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Были попытки наступления противника по ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работина. Есть определенные успехи, на несколько сот метров наши продвинулись. <...> Несколько сот метров сдвинутого фронта есть", - сказал Рогов. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать ночью и рано утром.

"На времевском направлении в результате боев в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров. Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на ореховском, и на времевском направлениях", - отметил собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов.