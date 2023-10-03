3 октября, 08:25
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении удара по взводному опорному пункту ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский также заявил, что группировка ПВО огнем вооружения ЗРК "Тор" уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар тяжелой огневой системой по взводному опорному пункту 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Площанка на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

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"В полосе обороны 1-й танковой армии тяжелой огневой системой нанесен удар по взводному опорному пункту 21-й механизированной бригады в районе Площанка", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Зыбинский также отметил, что группировка ПВО огнем вооружения ЗРК "Тор" уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка. 

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