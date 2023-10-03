3 октября, 09:07,
обновлено 3 октября, 09:17
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об отсутствии в Генштабе планов по новой мобилизации

© Минобороны России

По словам главы Минобороны РФ, военнослужащих для проведения специальной военной операции достаточно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) РФ не планирует объявлять дополнительную мобилизацию, военнослужащих для проведения специальной военной операции (СВО) достаточно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он сообщил, что с начала этого года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт подписали свыше 50 тыс. человек. Как указал Шойгу, вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, госкорпорации и российское казачество, ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения.

"Важно отметить, что работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей", - подытожил глава Минобороны. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация