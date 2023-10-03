3 октября, 09:08

Шойгу: более 335 тыс. человек поступили на службу по контракту и добровольцами в 2023 году

© Минобороны России

По словам министра обороны, только в сентябре контракт заключили свыше 50 тыс. граждан

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 335 тыс. человек с начала этого года поступили на военную службу по контракту и в добровольческие формирования, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан. Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество. Ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения", - отметил глава Минобороны. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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