Шойгу: более 335 тыс. человек поступили на службу по контракту и добровольцами в 2023 году

По словам министра обороны, только в сентябре контракт заключили свыше 50 тыс. граждан

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 335 тыс. человек с начала этого года поступили на военную службу по контракту и в добровольческие формирования, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан. Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество. Ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения", - отметил глава Минобороны.