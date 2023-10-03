Шойгу заявил, что действия миротворцев РФ помогли избежать большего числа жертв в Карабахе

По словам министра обороны, свыше98 тыс. мирных жителей, включая 32 тыс. детей, эвакуированы из Нагорного Карабаха на территорию Армении при посредничестве российского миротворческого контингента

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Самоотверженные и профессиональные действия российских миротворцев помогли избежать большего числа жертв в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодарю наших ребят - российских миротворцев - за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв. Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь", - сказал он в рамках селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, при содействии российского миротворческого контингента были развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. "В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей", - подчеркнул министр обороны РФ.

Шойгу сообщил, что более 98 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 32 тыс. детей, эвакуированы из Нагорного Карабаха на территорию Армении при посредничестве российского миротворческого контингента.

Ранее в армянском правительстве заявили, что всего в Армению из Нагорного Карабаха въехали более 100 тыс. человек. "Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня. Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тыс. мирных жителей, в том числе около 32 тыс. детей", - сказал он в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, по Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти 300 тонн гуманитарных грузов. "Российские военнослужащие участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте", - добавил он.