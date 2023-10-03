Шойгу сообщил, что более 98% раненых выздоравливают благодаря помощи на поле боя

Как сообщил министр обороны РФ, "летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 98% раненых российских бойцов выписываются из госпиталей с выздоровлением благодаря оперативной помощи на поле боя. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", - сказал Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Министр обороны отметил, что военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасая жизни и здоровье российских военнослужащих. "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - добавил Шойгу.