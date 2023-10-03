3 октября, 09:08,
обновлено 3 октября, 09:27
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в зону боевых действий

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Это касается всех, в том числе призывников из новых регионов, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Поступившие на военную службу в рамках текущего осеннего призыва граждане не будут направляться в зону боевых действий. Это касается всех, в том числе призывников из новых регионов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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По словам министра, осенняя призывная кампания проходит по плану. "Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Шойгу добавил, что во всех регионах сформировано более двух 2,7 тыс. призывных комиссий. Призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек, а сама кампания проходит в сроки, установленные российским законодательством.

Осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября и продлится до 31 декабря. В прошлом году осенний призыв начался на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов в связи с частичной мобилизацией. В этом году призыв впервые проходит и в новых российских регионах - Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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