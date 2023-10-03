Отсутствие мобилизации в планах и роль Кадырова в СВО. Тезисы доклада Шойгу

Дополнительная мобилизация в России не планируется - в вооруженных силах достаточно личного состава для проведения специальной военной операции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Он также подчеркнул, что российские военные значительно ослабили боевой потенциал украинских войск, поблагодарил миротворцев в Нагорном Карабахе и особо отметил усилия Чечни и ее главы Рамзана Кадырова.

ТАСС собрал основные тезисы выступления министра.

О призыве и отсутствии планов мобилизации

Осенний призыв проходит в плановом порядке и в установленные законом сроки, в его рамках в вооруженные силы отправятся 130 тыс. человек. "Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут".

"В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции".

С начала года на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. "Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан".

О специальной военной операции

Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на соледаро-бахмутском направлении и попытки прорвать оборону в районе Вербового и Работино на запорожском направлении: "Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон".

"Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм". Только с 1 июня 57 объединений, соединений и воинских частей получили почетные наименования гвардейских, 20 удостоены орденов, а в наиболее отличившихся подразделениях государственные награды имеют от 50% до 90% военнослужащих.

О Кадырове

"Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. <...> Достойно проявили себя в специальной военной операции подразделения под командованием Героя России Апты Алаудинова".

Всего в Чечне сформировали три мотострелковых полка и три батальона, после подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе в зону боевых действий направились более 14,5 тыс. человек.

О Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в условиях обострения ситуации в Нагорном Карабахе продолжали выполнять свои задачи, при их посредничестве удалось договориться о полном прекращении огня.

Военные организовали эвакуацию в Армению более 98 тыс. мирных жителей, включая 32 тыс. детей, и обеспечили доставку почти 300 тонн гуманитарных грузов. "Благодарю наших ребят - российских миротворцев - за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв".

О военной медицине