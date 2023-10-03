Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 65 военнослужащих

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 65 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная гаубица "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30.