3 октября, 12:27,
обновлено 3 октября, 12:47
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на купянском направлении до 60 военных ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что также уничтожены два танка и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на купянском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на этом направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 танка, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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