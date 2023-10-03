Минобороны РФ заявило об уничтожении на купянском направлении до 60 военных ВСУ

В ведомстве сообщили, что также уничтожены два танка и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на купянском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на этом направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 танка, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".