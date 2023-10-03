Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на донецком направлении до 285 человек убитыми и ранеными, а также 9 единиц техники, включая самоходную гаубицу Caesar производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника за сутки [на донецком направлении] составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 7 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские войска за неделю отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.