3 октября, 12:27,
обновлено 3 октября, 12:41
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на донецком направлении до 285 человек убитыми и ранеными, а также 9 единиц техники, включая самоходную гаубицу Caesar производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Потери противника за сутки [на донецком направлении] составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 7 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские войска за неделю отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Красногоровки Донецкой Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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