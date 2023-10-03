Минобороны РФ заявило об уничтожении средствами ПВО 58 беспилотников ВСУ

В ведомстве сообщили, что также перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 58 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также перехватили 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка Луганской Народной Республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7 417 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 275 танков и других боевых бронированных машин, 1 160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 634 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 721 единица специальной военной автомобильной техники.