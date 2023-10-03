В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным оборонного ведомства, противник потерял свыше 120 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 120 военнослужащих, танк и 6 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики" - сообщили там.

По данным российского оборонного ведомства, на южнодонецком направлении противник за сутки потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, а также орудие Д-20.