ВС РФ объявили прекращение огня для ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Режим прекращения огня неукоснительно соблюдался российскими военными, сообщило Минобороны России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские военные объявляли режим прекращения огня на маршруте движения наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции в ходе их сегодняшней ротации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Каменское - с 06:00 до 19:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - сообщили там.