ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в непосредственной близости к ЗАЭС

Военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские военные при ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали неразорвавшиеся иностранные снаряды Вооруженных сил Украины в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

"При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. Несмотря на наличие неразминированных ВОП (взрывоопасных предметов - прим. ТАСС), российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - сказали в ведомстве.