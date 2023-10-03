Ракетные корабли Балтфлота провели учения по отработке нанесения удара крылатыми ракетами

Стрельбы проходили в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей.

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Советск" и "Одинцово" провели учения по отработке нанесения удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования "Калибр", которыми они оснащены, по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования. Все назначенные цели были "поражены", сообщила пресс-служба флота.

"Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК "Советск" и "Одинцово" выполнили электронные (условные) одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили: все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей.

В ходе учений экипажи ракетных кораблей также провели тренировки по отработке навыков по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне корабля во время стоянки в базе.

"Советск" и "Одинцово" - МРК проекта 22800 "Каракурт". Корабли этого проекта, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия, в частности они оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК".