ВГА Харьковской области заявила о готовности помочь солдатам ВСУ перейти на сторону России

Глава администрации Виталий Ганчев добавил, что речь идет обо всех украинских военных, которые не хотят сражаться на стороне Украины и "чьи руки не запятнаны кровью"

ТАСС, 3 октября. Сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области готовы помочь украинским военным, не желающим сражаться против России, покинуть Украину и остаться в РФ. Об этом рассказал журналистам глава администрации Виталий Ганчев.

"Если люди не хотят находиться на Украине и подчиняться преступной власти, идти на убой, в случае необходимости мы будем помогать людям покинуть территорию страны", - заявил он, рассказав, что сотрудники ВГА помогли военнослужащему ВСУ Максиму Доценко, который не хотел воевать против РФ, сбежать с Украины на российскую территорию.

Он не уточнил детали операции, но добавил, что администрация готова помочь всем украинских военным, которые не хотят сражаться на стороне Украины и "чьи руки не запятнаны кровью".

Сам Доценко в ходе пресс-конференции рассказал, что он уроженец Харьковской области, был призван на срочную службу в Винницу до начала СВО и не желал принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, срочников, которые подлежат мобилизации, вынуждают подписать контракт с ВСУ, чтобы отправить в зону боевых действий. "Абсолютно люди [военнослужащие, проходящие срочную службу в ВСУ] не были согласны, никто не хотел никуда идти. <...> Если хоть кто-то выражал свои недовольства [из-за отказа командования демобилизовывать срочников], единственный аргумент командования - подписывайте контракт. Это нормальная практика на Украине - без воли человека отправить его на войну. Мы чувствовали, что такой исход ждет и нас", - сказал Доценко. Бывший украинский военный планирует остаться жить в России.