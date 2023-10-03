Зеленский посетил войска, Киев взял курс на реформы. Ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение бригад вооруженных сил страны на купянско-лиманском направлении, назвав его "самым горячим".

Вашингтон требует от Киева интенсивнее бороться с коррупцией - это одно из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале работы над единым планом реформ до 2027 года, который включит рекомендации партнеров.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотниками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах, отметили в ведомстве. Потери противника в живой силе на всех направлениях составили до 665 бойцов ВСУ. Украинские войска также потеряли значительное количество боевой техники.

ВС РФ поразили в Харькове цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ. В районе Купянска в Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.

Российские военнослужащие также обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.

Посещение Зеленским бригад ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение бригад вооруженных сил страны на купянско-лиманском направлении, где ему показали немецкие танки Leopard 2 и шведские боевые машины пехоты CV-90. В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы. Он также назвал купянско-лиманское "одним из самых горячих направлений".

Борьба с коррупцией

Госдепартамент летом направил Киеву официальную дипломатическую ноту, в которой указал на необходимость нарастить усилия по борьбе с коррупцией и по обеспечению финансовой прозрачности, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

Вашингтон сделал борьбу с коррупцией одним из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки, которую с конца февраля прошлого года США предоставили Украине на сумму более $23 млрд. В частности, Соединенные Штаты указали Киеву на необходимость провести реформы в рамках программы МВФ, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил неназванный собеседник CNN.

Курс на реформы

Правительство Украины начинает работу над единым планом реформ до 2027 года, который включит рекомендации партнеров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что "план охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами и гражданским обществом", и добавил, что план реформ станет частью будущей украинской доктрины.

Киев, продолжил Шмыгаль, получил от партнеров ряд документов с предложениями реформ, включая семь рекомендаций ЕС и перечень структурных маяков МВФ. Он также рассказал, что по инициативе президента Украины была разработана концепция "усиления стойкости демократии", документ уже передали партнерам.

Коррупционеров стало меньше

Количество дел, добавленных в реестр коррупционеров Украины, значительно сократилось, пока доступ к нему был закрыт. Как отмечается в статье на аналитической платформе "Опендатабот", за последние полтора года туда было занесено в 1,6 раза меньше дел, чем за весь 2021 год. Всего на данный момент в реестре находится 44,7 тыс. дел.

Эксперты отмечают, что наибольшее количество фигурантов - 21,5 тыс. человек - внесено в реестр коррупционеров из-за "нарушения требований финансового контроля", из них 84% - это несвоевременно предоставившие декларации о доходах граждане. Следующими по распространенности причинами внесения в реестр являются "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов" и "взяточничество", по этим причинам в реестр внесено 4 663 человека и 4 606 человек соответственно.

По мнению основателя платформы "Опендатабот" Алексея Иванкина, реестр коррупционеров и его наполнение "сейчас не являются реальным показателем борьбы с коррупцией в стране", так как в основном он формируется при совмещении принципов "попался" - "не попался" и "договорился" - "не договорился".

Конфискация по контракту

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о конфискации продукции российского оборонного предприятия "Роствертол" почти на $5,5 млн. По данным ведомства, речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года.

В заявлении также указано, что СБУ инициирует передачу технологий конфискованной продукции "Роствертола" для производства вооружений для украинской армии.

Новые "спонсоры войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" три крупнейшие нефтегазовые компании Китая. Речь идет о национальной нефтяной компании Китая CNOOC Group, занимающейся добычей ископаемого топлива и специализирующейся на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation.