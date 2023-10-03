Минобороны РФ сообщило об уничтоженной ПВО украинской ракете "Нептун" у побережья Крыма

Как уточнили в ведомстве, ее обнаружили и уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"3 октября текущего года около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в министерстве.

Дежурными средствами ПВО "украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", уточнили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. В заявлении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя уточнялось, что в связи с объявлением воздушной тревоги приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Позже губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.