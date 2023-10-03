МО РФ: авиация коалиции США за сутки девять раз создавала опасные ситуации в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Три пары истребителей F-16, пара истребителей Typhoon и один БПЛА MQ-1C международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки девять раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заявил Кулить.

Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

"По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон от органов сирийской разведки, террористические группировки "Исламская партия Туркестана" и "Ансар Ат-Таухид", действующие в идлибской зоне деэскалации на территории провинций Идлиб, Алеппо и Латакия, осуществляют подготовку к проведению нападений на пункты дислокации российских и сирийских военнослужащих с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Командованием российской группировки и руководством Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций", - отметил он.