В МО РФ сообщили о нанесении комбинированного удар по ВСУ на соледарском направлении

Согласно заявлению ведомства, удар нанесли тульские десантники из РСЗО "Град"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Тульские десантники на соледарском направлении нанесли комбинированный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по живой силе ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

"В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Расчеты РСЗО "Град" Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ, получив задачу, немедленно выдвинулись в район и нанесли огневое поражение противнику зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Сообщается об уничтожении скрытых позиций ВСУ.

"После этого расчет нанес сокрушающий удар по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - отметили в военном ведомстве, сопроводив пост соответствующей видеозаписью.