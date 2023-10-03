Участвующим в военных конфликтах контрактникам в РФ просуммируют допвыплаты

Речь идет о тех, кто проходит службу в формированиях за пределами России, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного положения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Повышающие коэффициенты денежного довольствия военнослужащих по контракту, проходящих службу в формированиях, дислоцированных за пределами РФ, а также выполняющих задачи в условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах, будут суммироваться. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

"Пункт 3 Правил выплаты денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами России, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах <...> дополнить абзацем следующего содержания: "указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент", - говорится в документе.

Постановление также устанавливает новые повышающие коэффициенты для денежного довольствия военнослужащих этой категории, служба которых проходит в высокогорных районах. Так, при прохождении военной службы в районе, расположенном на высоте свыше 3 тыс. м над уровнем моря этот коэффициент составит 1,35, на высоте от 2 тыс. до 3 тыс. м - 1,25, от 1,5 тыс. до 2 тыс. м - 1,15.

Согласно действующим правилам выплат денежного довольствия, для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях ЧП или при вооруженных конфликтах действует повышающий коэффициент 1,5. Для проходящих службу по контракту в воинских формированиях за пределами России коэффициент составляет от 1,1 в Белоруссии, до 1,4 - в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.