МО заявило, что в космических войсках функционирует эффективная система запуска аппаратов

В ведомстве отметили, что аппараты выполняют различные задачи, в том числе орбитальный и радиолокационный контроль ракетоопасных направлений, а также обеспечение глобального мониторинга космической обстановки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эффективная система управления российскими аппаратами создана и функционирует в космических войсках РФ. Эти аппараты выполняют различные задачи, в том числе орбитальный и радиолокационный контроль ракетоопасных направлений, обеспечение глобального мониторинга космической обстановки, сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время в космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что сегодня космические войска входят в Воздушно-космические силы Российской Федерации и выполняют задачи в составе армии Воздушно-космических сил особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также воинских частей космодрома Плесецк. Подготовку профессиональных офицерских кадров для космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.

В военном ведомстве отметили, что сейчас космические войска решают широкий спектр задач, основными из которых являются наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса, обеспечение звеньев управления информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении.

День космических войск

4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День космических войск. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. День космических войск приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.