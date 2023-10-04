Космические войска РФ с начала года обнаружили более 1,5 тыс. пусков ракет

В Минобороны России сообщили, что выдано три предупреждения об опасных сближениях объектов с космическими аппаратами российской группировки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Космические войска РФ с начала года обнаружили пуски более 1,5 тыс. пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Кроме того, выдано три предупреждения об опасных сближениях объектов с космическими аппаратами российской группировки, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1 500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2 274 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что также обеспечено прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 450 космических объектов, выдано три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

В военном ведомстве отметили, что особое внимание космические войска уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

День космических войск

4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День космических войск. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. День космических войск приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.