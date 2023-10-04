Спецназ начал применять FPV-дрон "Упырь" на направлении Сватово - Кременная

Представитель предприятия-производителя рассказал, что расчет "Упыря", который работал под огнем, уничтожил противника, укрывавшегося в опорных пунктах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подразделение специального назначения, которое действует на направлении Сватово - Кременная, приняло на вооружение FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь". Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя.

Ранее дроны применялись в подразделениях на донецком направлении и в Грайвороне, где добились отвода техники на пять километров вглубь, а также на херсонском, снизив активность перемещения украинских катеров.

"Со слов военных, наш дрон уже успел показать себя в ходе тяжелых боев. Расчет "Упыря", который работал под огнем, уничтожил противника, укрывавшегося в опорных пунктах. Несмотря на сложную лесистую местность и перепады высот, маневренность дрона позволяет поражать блиндажи противника и другие цели", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спецназу удалось адаптироваться к лесистой местности. "Они используют ее, как естественную маскировку, что позволяет подбираться к целям на более низких высоте и скорости, и поражать те же блиндажи буквально через парадный вход", - добавил представитель предприятия.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. Команда разработчиков создала воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета "Упыря" в два раза.