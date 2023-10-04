Группировка войск "Восток" поразила пункты дислокации трех бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено одно орудие и три минометных расчета

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авиация группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено одно орудие и три минометных расчета, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"В ходе контрбатарейной борьбы, противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и три минометных расчета. Авиационными ударами поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе урожайного, 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке", - сказал Чехов.

"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку противника в направлении Приютного. Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах [населенных пунктов] Новозлатополь, Червоное, Приютное. Заняты опорные пункты противника", - добавил Чехов.

Он уточнил, что также четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Расчетом дальнобойной пушки "Малка" поражено скопление техники в районе Трудового. Уничтожен грузовик и танк ВСУ. Баррожирующими боеприпасами "ланцет" уничтожены буксируемые гаубицы М777 севернее Павловки и FH70 в районе Тимировки", - рассказал также Чехов. Он отметил, что также огнем артиллерии поражены склады с боеприпасами в районах Урожайного и севернее Никольского, а также узел связи ВСУ в районе Новоукраинки. Кроме того, по его словам, уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук" ВСУ в районе Бурлацкого.