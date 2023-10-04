В Минобороны сообщили, что миротворцы РФ ведут патрулирование населенных пунктов Карабаха

В ведомстве отметили, что нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировали

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы продолжают выполнение задач по патрулированию населенных пунктов Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Военнослужащими российского миротворческого контингента ведется круглосуточный мониторинг обстановки, а также патрулирование по маршрутам в населенных пунктах Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.

Нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, добавили в Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом (Ханкенди), направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Ранее в информационном бюллетене МО РФ сообщалось, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 3 октября сдали 79 единиц бронетехники, 96 орудий полевой артиллерии и около 57,6 млн боеприпасов. Совместной группой Азербайджана и Карабаха при участии военнослужащих российского миротворческого контингента продолжаются работы по восстановлению газоснабжения региона.