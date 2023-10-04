Пушилин сообщил о расширении ВС РФ серой зоны на краснолиманском направлении за сутки

Продвижение незначительное, уточнил глава Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы за последние сутки незначительно расширили серую зону на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

"На данный момент ситуация полностью контролируемая. Противник готовится к каким-то активным действиям, но если брать северное направление, краснолиманское направление, то за последние сутки нашими подразделениями была расширена серая зона. Незначительно, но тем не менее это все же продвижение вперед", - сказал он.