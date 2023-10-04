4 октября, 06:32
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о расширении ВС РФ серой зоны на краснолиманском направлении за сутки

Продвижение незначительное, уточнил глава Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы за последние сутки незначительно расширили серую зону на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

"На данный момент ситуация полностью контролируемая. Противник готовится к каким-то активным действиям, но если брать северное направление, краснолиманское направление, то за последние сутки нашими подразделениями была расширена серая зона. Незначительно, но тем не менее это все же продвижение вперед", - сказал он. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация