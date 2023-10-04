4 октября, 07:06
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что около 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что счет украинских военных в плену "идет на тысячи"

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Около 500 военнослужащих ВС РФ находятся в украинском плену, при этом число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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"Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Глава региона уточнил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.

При этом Пушилин добавил, что счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. "Цифра несопоставима", - отметил он. По словам главы ДНР, украинские военнопленные содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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