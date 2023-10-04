4 октября, 07:02
Военная операция на Украине

Авиация России уничтожила склад с вооружением и военной техникой ВСУ в ДНР

© Минобороны России/ ТАСС

По данным Минобороны РФ, он находился в Константиновке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авиация Южной группировки войск уничтожила склад с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

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"По терминалу, в котором, по данным разведки, украинские боевики прятали и хранили вооружение и военную технику, был нанесен точечный удар авиационными средствами поражения. Летчики точным ударом уничтожили склад и вооружение, находящееся в нем", - говорится в комментарии ведомства к кадрам уничтожения склада ВСУ.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по вскрытым разведкой позициям ВСУ в районе села Берестовое. Живая сила и вооружение были уничтожены, при попадании сдетонировал полевой склад боекомплекта. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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