4 октября, 08:03
Военная операция на Украине

Пасечник заявил, что российские силы за неделю отбили 16 попыток ВСУ атаковать позиции ЛНР

По словам главы республики, противник потерял свыше 230 человек убитыми и ранеными

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Российские военные за неделю отбили в Луганской Народной Республике 16 попыток бойцов ВСУ атаковать позиции. Противник потерял более 230 человек убитыми и ранеными, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

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"Наши военные за истекшую неделю подавили 16 сухопутных и 18 воздушных попыток врага атаковать территорию Луганской Народной Республики. На участке Берестовое - Переездное отражены семь атак противника, который понес потери свыше 40 человек убитыми и ранеными; на участке Новодружевск- Григоровка в результате пяти безуспешных попыток прорыва украинские вооруженные формирования потеряли до 110 убитых и раненых; на участке Волчеяровка - Ивано-Дарьевка в ходе четырех неудавшихся атак враг потерял более 80 единиц личного состава", - написал он.

Также украинские военные потеряли 11 единиц артиллерии и минометов, 8 единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, 28 дронов, начиная от маленьких квадракоптеров и заканчивая дронами самолетного типа. 

Теги:
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на УкраинеЛНР
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