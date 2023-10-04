Кадыров заявил об уничтожении опорного пункта ВСУ на кременском направлении

Глава Чечни отметил, что российские военные ликвидировали пункт с помощью дрона-камикадзе

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" с помощью дрона-камикадзе уничтожил опорный пункт ВСУ на кременском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Отряд наших воинов под руководством заместителя командира спецназа "Ахмат" Исмаила Гоншаева "Охотника" непрерывно отрабатывает по позициям противника, стремительно пополняя список уничтоженной техники и живой силы на одном из самых сложных направлений. Точный удар дроном-камикадзе и все! Нет больше у ВСУ очередного опорного пункта и утаившегося в нём личного состава врага", - написал Кадыров.

По его словам, после удара дроном в дело вступают артиллеристы и полностью зачищают местность. "Бойцы спецназа "Ахмат" работают быстро, качественно и, что немаловажно, эффективно", - добавил он.