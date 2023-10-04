4 октября, 10:16
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об уничтожении иностранных военных инструкторов под Соледаром

Российские ВКС нанесли удар по пункту управления тактической группы командования ВСУ, сообщил советник главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Иностранные военные инструкторы уничтожены в результате удара сил РФ по пункту управления тактической группы украинского командования под Соледаром ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши ВКС нанесли массированный удар по месту дислокации, а точнее сказать по штабу тактической группы командования ВСУ под Соледаром. По данным разведки, почти вся она [группа] была уничтожена", - сказал Гагин. Он уточнил, что среди представителей штаба были и иностранные военные специалисты.

Ранее в некольких Telegram-каналов появилась информация о нанесении российскими силами удара по подземному командному пункту украинской армии под Соледаром. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация