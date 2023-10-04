В ДНР сообщили об уничтожении иностранных военных инструкторов под Соледаром

Российские ВКС нанесли удар по пункту управления тактической группы командования ВСУ, сообщил советник главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Иностранные военные инструкторы уничтожены в результате удара сил РФ по пункту управления тактической группы украинского командования под Соледаром ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин.

"Наши ВКС нанесли массированный удар по месту дислокации, а точнее сказать по штабу тактической группы командования ВСУ под Соледаром. По данным разведки, почти вся она [группа] была уничтожена", - сказал Гагин. Он уточнил, что среди представителей штаба были и иностранные военные специалисты.

Ранее в некольких Telegram-каналов появилась информация о нанесении российскими силами удара по подземному командному пункту украинской армии под Соледаром.