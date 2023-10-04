Экс-командующего Уральским округом Бойко назначили начальником Главного штаба Росгвардии

Новым командующим Уральским округом войск стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Бывший командующий Уральским округом Росгвардии, генерал-полковник Сергей Бойко, который также руководил группировкой сил ведомства в ходе СВО, назначен начальником Главного штаба войск - замдиректора Росгвардии, передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения штандарта новому командующему на Урале.

"Личный штандарт командующего вручает начальник Главного штаба войск Национальной гвардии РФ - заместитель директора федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, генерал-полковник Сергей Бойко", - объявил ведущий.

Новым командующим Уральским округом войск стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Южным округом.

"Благодарю руководство страны и Росгвардии за оказанное мне высокое доверие. Обязуюсь с гордостью и честью нести штандарт командующего, как особый символ власти, подчеркивающий высочайший уровень ответственности за подчиненных и их готовности к выполнению поставленных служебно-боевых задач. Бережно хранить и преумножать славу и традиции Уральского округа войск национальной гвардии. <...> Уверен, что все задачи, поставленные президентом и директором Росгвардии, будут решаться оперативно и качественно", - отметил во вступительной речи генерал-лейтенант Спиридонов.

Бойко родился в 1964 году в Кишиневе. В 1986 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, в 1995 году - Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2008 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Бойко принимал участие в боевых действиях и до начала специальной военной операции на Украине. Награжден государственными наградами, в числе которых орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", "За заслуги перед Отечеством II степени" и другие. В 2021 году ему присвоено звание "Почетный сотрудник Росгвардии". В августе 2022 года назначен командующим Уральским округом Росгвардии. В апреле 2023 года принимал участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Луганской Народной Республике в качестве командующего группировкой сил Росгвардии.