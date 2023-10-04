МО РФ сообщило об уничтожении в Николаевской области украинской РЛС П-18

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах

МОСКВА, 4 октября. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию П-18 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.