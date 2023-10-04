4 октября, 11:28
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов трех бригад ВСУ в ДНР и ЛНР

© Минобороны России/ ТАСС

Пункты находились в районах Парасковиевки, Красного и Червоной Дибровы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы  России за сутки поразили комадно-наблюдательные пункты трех украинских бригад в районах Парасковиевки, Красного в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районах населенных пунктов Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", - указали в МО РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация