МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов трех бригад ВСУ в ДНР и ЛНР

Пункты находились в районах Парасковиевки, Красного и Червоной Дибровы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России за сутки поразили комадно-наблюдательные пункты трех украинских бригад в районах Парасковиевки, Красного в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", - указали в МО РФ.