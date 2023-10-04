В штабе ЦВО сообщили, что осенью призовут более 53 тыс. срочников

По словам начальника организационно-мобилизационного управления Виталия Малахова, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 16 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) призовут в ходе осенней призывной кампании более 53 тыс. срочников. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов.

В октябре прошлого года пресс-служба ЦВО сообщала о планах призвать на военную службу в округе 51 тыс. человек. "Если говорить о количестве призывников, то отправке в войска силы подлежат более 53 тыс. человек. Начало отправок призывников со сборных пунктов военных комиссариатов Российской Федерации у нас с территории военного округа запланирована с 16 октября текущего года", - сказал Малахов.

Треть из подлежащих призыву граждан направят в учебные воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят военно-учетную специальность и навыки владения военной техникой. Для отправки призывников из восточных регионов РФ планируется сформировать 10 воинских эшелонов, порядка 2 тыс. человек перевезут с помощью авиации.

Военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов добавил, что с территории региона будет призвано более 3 тыс. человек.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Согласно опубликованному 29 сентября указу президента РФ Владимира Путина, российские войска пополнят 130 тыс. призывников - это на 10 тыс. новобранцев больше, чем в прошлогодний осенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 120 тыс. человек.